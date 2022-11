Pandemie : 64 Neuinfektionen im Kreis Saarlouis

Auch im Landkreis Saarlouis sind weitere Coronaneuinfektionen registriert worden (Symbolfoto). Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Kreis Saarlouis Nachdem der Corona-Inzidenz-Wert für den Kreis Saarlouis am Dienstag knapp über 200 lag, lag er am Mittwoch wieder knapp darunter (197,70), wie der Landkreis mitteilt. Insgesamt wurden an diesem Tag 64 Neuinfektionen mit dem Virus registriert, 160 weitere Menschen gelten derweil als genesen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken