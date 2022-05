Pandemie : Ein weiterer Corona-Toter im Kreis Saarlouis

Kreis Saarlouis Im Kreis Saarlouis ist ein weiterer Toter an oder mit Corona gestorben.

Im Kreis Saarlouis ist ein weiterer Mensch in Zusammenhang mit Corona gestorben. Damit steigt die Zahl der Todesfälle auf 254. Nach Angaben des Landkreises gibt es am Mittwoch 77 weitere Infektionen. Damit steigt die Zahl der bestätigten Corona-Fälle insgesamt auf 65 363. Die Zahl der genesenen Personen liegt bei aktuell 64 369. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 228,67. Derzeit erkrankt sind 740 Menschen, die meisten davon leben in Saarlouis (124).