Pandemie : Inzidenz im Kreis steigt weiter: 1726,10

Kreis Saarlouis Im Kreis Saarlouis entspannt sich die Lage noch nicht. Im Gegenteil: Die Inzidenz steigt immer noch.

Das Gesundheitsamt des Landkreises Saarlouis meldet am Wochenende 761 Neuinfektionen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt am Sonntag bei 1726,10 (am Samstag lag die Inzidenz bei 1708,55).