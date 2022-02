Pandemie : Inzidenz klettert im Kreis Saarlouis auf 1486,59

Kreis Saarlouis Die Zahlen der an Corona erkrankten Menschen im Kreis Saarlouis steigt auch am Mittwoch weiter: 716 Neuinfektionen meldet das Gesundheitsamt.

Insgesamt hat der Landkreis am Mittwoch 716 Neuinfektionen mit Corona verzeichnet. 175 Betroffene leben in Saarlouis, 86 in Dillingen, 74 in Schwalbach, jeweils 56 in Schmelz und Wadgassen, 45 in Lebach, 41 in Saarwellingen, 39 in Bous, 36 in Wallerfangen, 30 in Überherrn, 29 in Ensdorf, 27 in Rehlingen-Siersburg und 22 in Nalbach.

Seit Pandemiebeginn haben sich insgesamt 23 222 Menschen infiziert. Derzeit sind 4064 Menschen infiziert. 948 leben in Saarlouis, 524 in Dillingen, 373 in Schmelz, 341 in Schwalbach, 264 in Lebach, 261 in Rehlingen-Siersburg, 247 in Saarwellingen, 228 in Wadgassen, 213 in Nalbach, 189 in Wallerfangen, 188 in Überherrn, 160 in Ensdorf und 126 in Bous. Weiterhin informiert das Gesundheitsamt über Fälle an Schulen und Kitas im Kreis.