Die Corona-Zahlen vom Donnerstag : 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Saarlouis auf 159,2 gestiegen

Kreis Saarlouis Im Kreis Saarlouis gab es am Donnerstag 57 neu bestätigte Corona-Infektionen. Für 30 Kontaktpersonen wurde Quarantäne angeordnet.

Das Gesundheitsamt Saarlouis übermittelt 57 neue Corona-Infektionen im Kreis. Eine Auflistung, wie sich die Fälle auf Gemeinden und Städte verteilen, konnte das Gesundheitsamt aufgrund „technischer Probleme“ nicht mitteilen. Es gibt keinen weiteren Todesfall, der in Zusammenhang mit dem Coronavirus steht. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 159,2.

An folgenden Einrichtungen gab es Covid-19-Infizierte:

Grundschule St. Michael in Lebach: zwei positiv getestete Personen, für weitere 15 Personen wurde Quarantäne ausgesprochen.

Kita Sonnenschein in Wadgassen: zwei positiv getestete Personen, keine weiteren Kontaktpersonen.

Kita St. Marien in Ensdorf: eine positiv getestete Person, für weitere neun Personen wurde Quarantäne ausgesprochen.

Kita St. Josef in Diefflen: zwei positiv getestete Personen, keine weiteren Kontaktpersonen.

TGS BBZ in Saarlouis: zwei positiv getestete Personen, für weitere sechs Personen wurde Quarantäne ausgesprochen.

Wie das Gesundheitsamt außerdem mitteilt, wurden am Geschwister-Scholl-Gymnasium in Lebach zwei Personen durch einen Corona-Schnelltest positiv getestet. Daraufhin wurden 70 Kontaktpersonen in vorsorgliche Quarantäne geschickt. Davon ist jedoch nicht die gesamte elfte Stufe betroffen, sondern nur einen Teil der Schülerschaft (wir berichteten).