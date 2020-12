Zahlen der letzten Tage : Corona-Fallzahlen steigen im Landkreis Saarlouis

Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Kreis Saarlouis Das Saarlouiser Gesundheitsamt hat am Donnerstag 60, am Freitag 85 und am Samstag sieben neue Corona-Fälle registriert. Die 7-Tage-Inzidenz sank am Samstag auf 169,82.

Am Donnerstag hat das Saarlouiser Gesundheitsamt 60 neue Corona-Fälle gezählt. Damit stieg die Zahl der bisher gemeldeten Infektionen auf 3778 an. Die meisten neuen Fälle gab es in Saarlouis (11), Schwalbach (9) und Dillingen (8).

Als genesen galten zu dem Zeitpunkt 3209 Menschen im Kreis Saarlouis, 51 sind bislang in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Somit waren am Donnerstag 518 aktive Fälle mit dem Corona-Virus bekannt. Die meisten akuten Infektionen kamen aus Saarlouis (103) sowie aus Dillingen (62) und Schwalbach (62). Die wenigsten aktiven Fälle gab es in Bous (10) und die 7-Tage-Inzidenz sank auf 192,47.

Auch am Freitag stiegen die Zahlen nach oben: Insgesamt 85 neue Fälle registrierte das Saarlouiser Gesundheitsamt und damit bislang 3863 jemals bestätigte Infektionen. In Dillingen gab es die meisten Neuinfektionen (16), dicht gefolgt von Saarlouis (14). Es folgen Schmelz und Lebach mit jeweils zehn neuen Fällen.

Zudem hatten sich am Freitag 94 Betroffene von ihrer Corona-Infektion erholt - als genesen galten insgesamt 3303. Somit zählte der Kreis am ersten Weihnachtstag 509 aktive Fälle. Hier kamen die meisten aus Saarlouis (100), Dillingen (67) und Schwalbach (61). Die wenigsten akuten Infektionen kamen aus Überherrn (10). Die 7-Tage-Inzidenz erhöhte sich auf 195,04.

Einen deutlichen Rückgang verzeichnete dagegen das Saarlouiser Gesundheitsamt am zweiten Weihnachtstag: Nur sieben neue Corona-Fälle wurden registriert - und zwar in den Kommunen Schwalbach (1), Rehlingen-Siersburg (2), Saarwellingen (1), Wallerfangen (1), Ensdorf (1) und Lebach (1). Damit stieg die Zahl der bisher gemeldeten Infektionen auf 3870 an. Als genesen galten am Samstag 3395 Betroffene. 51 Menschen sind bislang an oder mit Corona gestorben.