Corona-Zahlen von Mittwoch im Kreis Saarlouis : 130 neue Corona-Fälle im Kreis, Inzidenz bei 322,61

(Symbolfoto) Foto: dpa/Oliver Berg

Kreis Saarlouis Die meisten Neuinfektionen verzeichnete der Landkreis in Saarlouis. Auch in Einrichtungen wurden weitere Fälle registriert.

Das Saarlouiser Gesundheitsamt hat am Mittwoch 130 neue Corona-Fälle gemeldet. 32 Betroffene leben in Saarlouis, 14 in Rehlingen-Siersburg, 13 in Dillingen, jeweils zwölf in Schwalbach und Überherrn, zehn in Wallerfangen, acht in Wadgassen, jeweils sieben in Saarwellingen und Lebach, jeweils fünf in Schmelz und Ensdorf, drei in Nalbach sowie einen in Bous. Ein Fall befindet sich laut Mitteilung des Saarlouiser Landratsamtes noch in der Ermittlung. Seit Beginn der Pandemie registrierte der Landkreis 16 671 Infektionen mit Sars-CoV-2. Als genesen galten am Mittwoch 15 485 Menschen. An oder mit Corona gestorben sind 201.

Somit sind laut Kreis 985 akute Infektionen bekannt. 2017 Betroffene leben in Saarlouis, 109 in Dillingen, 91 in Wadgassen, jeweils 75 in Überherrn und Lebach, 73 in Saarwellingen, 66 in Schmelz, jeweils 63 in Schwalbach und Rehlingen-Siersburg, 49 in Ensdorf, 38 in Bous, 37 in Wallerfangen und 28 in Nalbach. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag bei 322,6.

Zudem informierte das Saarlouiser Gesundheitsamt über weitere Covid-19-Fälle an folgenden Einrichtungen. An der Bistalschule Wadgassen wurden zwei Personen positiv getestet und 24 weitere Kontaktpersonen ermittelt. In der Gemeinschaftsschule in den Fliesen Saarlouis gab es eine positiv getestete Person, keine weiteren Kontaktpersonen. Die Grundschule Nalbach zählt zwei positiv getestete Personen, keine weiteren Kontaktpersonen.

In der Grundschule Odilienschule Dillingen gab eine positiv getestete Person und keine weiteren Kontaktpersonen. In der Grundschule Siersburg wurde eine Person positiv auf Corona getestet und keine weiteren Kontaktpersonen ermittelt. In der Grundschule Vogelsang Saarlouis wurden vier positiv getestete Personen und 25 weitere Kontaktpersonen registriert. Im KBBZ Saarlouis gab es eine positiv getestete Person und keine weiteren Kontaktpersonen.