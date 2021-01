Kostenpflichtiger Inhalt: Aktuelle Zahlen : Corona: Starker Anstieg der Neuinfektionen in Ensdorf

Saarlouis Im Kreis Saarlouis sind am Samstag 47 neue Corona-Infektionen festgestellt worden. Das hat das Landratsamt mitgeteilt. Auffäliig ist dabei vor allem ein extremer Anstieg in Ensdorf. Dort gab es gleich 16 neue Fälle – so viele wie sonst nirgendwo im Kreis.