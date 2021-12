Zahlen von Dienstag : 38 Neuinfektionen im Kreis

Kreis Saarlouis Die Corona-Variante Omikron breitet sich langsam auch im Saarland aus: Insgesamt elf Fälle listet das Robert-Koch-Institut (RKI) am Dienstag auf. Diese Zahlen meldet das Institut jedoch mit einem Tag Abstand – das saarländische Gesundheitsministerium geht dagegen bereits von 14 Fällen sowie vielen Verdachtsfällen aus.

Bestätigt wurde am Montag der erste Omikron-Fall im Kreis Saarlouis (wir berichteten). Wie der Landkreis auf Nachfrage mitteilte, handelt es sich dabei um einen Mann, der derzeit keine Symptome hat. Die Infektion sei im Zuge einer routinemäßigen Testung entdeckt worden, als der Betroffene von einer Frankreichreise zurückkehrte. Insgesamt drei enge Kontaktpersonen wurden in Quarantäne geschickt. Nähere Angaben seien aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht möglich.

Die Ausbreitung der Omikron-Variante wird aktuell weltweit mit Sorge betrachtet. Erste Erkenntnisse weisen zwar auf einen milderen Krankheitsverlauf hin, allerdings gilt die Mutation außerdem als so hochansteckend, dass die WHO aufgrund der Masse an Infektionen dennoch eine mögliche Überlastung der Kliniken befürchtet.

Viele Länder – darunter Frankreich – melden derzeit Rekord-Fallzahlen, in manchen ist Omikron bereits die vorherrschende Variante. In Deutschland zählt das RKI (Stand Dienstag) bisher 10 443 Fälle mit stark steigender Tendenz. Der erste Fall im Saarland – ein Reiserückkehrer aus Südafrika – trat bereits am 9. Dezember im Regionalverband auf, inzwischen kamen noch Fälle im Kreis Neunkirchen und dem Saarpfalz-Kreis hinzu.

Am Dienstag hat der Landkreis Saarlouis 38 neue Corona-Fälle gemeldet: Acht Betroffene leben in Ensdorf, sieben in Saarwellingen, fünf in Saarlouis, vier in Überherrn, jeweils drei in Schwalbach und Lebach, je zwei in Bous, Rehlingen-Siersburg und Wadgassen sowie einer in Dillingen und Nalbach.

Die Zahl der bisher bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus stieg auf 15 519. Als genesen galten laut Mitteilung des Landratsamtes 14 669 Menschen. An oder mit Corona gestorben sind 198.

Somit sind derzeit 652 Menschen nachweislich im Kreis mit Corona infiziert: 123 Betroffene leben in Saarlouis, 69 in Ensdorf, 67 in Schwalbach, 66 in Lebach, 55 in Dillingen, 50 in Rehlingen-Siersburg und Wadgassen, 43 in Schmelz, 38 in Überherrn, 34 in Saarwellingen, 29 in Bous, 16 in Nalbach und 15 in Wallerfangen.