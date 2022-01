Über ein Dutzend Einrichtungen betroffen : Nach Weihnachtsferien: Wieder verstärkt Corona-Fälle an Schulen und Kitas im Landkreis Saarlouis

Auch am Wochenende stieg die Zahl der neuen Corona-Fälle im Landkreis Saarlouis stark an. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Kreis Saarlouis Die Zahl der Neuinfektionen mit der hochansteckenden Omikron-Variante ist im Landkreis Saarlouis seit Jahresbeginn stark gestiegen. Auch an Schulen und Kitas schlägt die Pandemie wieder verstärkt zu. Die Corona-Zahlen vom Wochenende im Überblick:

Der starke Anstieg bei der Zahl der Corona-Neuinfektionen im Landkreis Saarlouis hat sich auch am vergangenen Wochenende weiter fortgesetzt. So vermeldete das Kreisgesundheitsamt für das Wochenende insgesamt 149 neue Corona-Fälle, alleine 108 davon am Samstag. Nach der ersten Januarwoche liegt die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis somit bei einem Wert von 290,61 – rund 70 Prozent höher als noch zu Beginn der Woche.

Die meisten der derzeit insgesamt 838 aktiven Corona-Fälle im Landkreis werden derzeitig aus der Kreisstadt Saarlouis gemeldet (154 Fälle). Direkt dahinter liegen die Stadt Dillingen (80), die Gemeinde Wadgassen (79), Lebach (78), Saarwellingen (68), Schmelz (67), Überherrn (66), Ensdorf (53), Schwalbach (52), Rehlingen-Siersburg (46), Bous (38), Wallerfangen (30) und Nalbach (27).

Anteil der Omikron-Variante seit Jahresbeginn massiv gestiegen

Ein wesentlicher Faktor, der die Corona-Zahlen seit dem Jahreswechsel in der Region nach oben treibt, ist die hochansteckende Omikron-Variante. Nachdem der erste Fall im Landkreis direkt nach den Weihnachtsfeiertagen bekannt geworden ist, liegt die Zahl der bisher nachgewiesenen Omikron-Fälle in der Region mittlerweile bei 173 (Stand: 7. Januar).

Und die Zahlen dürften auch in den kommenden Tagen weiterhin stark steigen. Denn die Omikron-Variante werde in immer mehr Proben nachgewiesen, wie das Kreisgesundheitsamt erst am Freitag mitteilte.

Wieder mehrere Corona-Fälle an Schulen und Kitas

Spürbar ist diese Entwicklung auch wieder in den Schulen und Kitas. Denn hier setzt sich das Infektionsgeschehen seit dem Ende der Weihnachtsferien ebenso unvermittelt fort. So meldete das Kreisgesundheitsamt in der ersten Januarwoche insgesamt 23 Corona-Fälle an 18 verschiedenen Einrichtungen. 54 weitere Personen gelten in diesem Zusammenhang zudem als Kontaktpersonen und müssen in Quarantäne.

Betroffen waren laut Landkreis folgende Einrichtungen seit dem Ende der Ferien:

Anne-Frank-Schule Saarlouis: eine positiv getestete Person, keine weiteren Kontaktpersonen

Grundschule Bous: eine positiv getestete Person, keine weiteren Kontaktpersonen

Grundschule im alten Kloster Fraulautern: eine positiv getestete Person, keine weiteren Kontaktpersonen

Grundschule St. Michael Lebach: eine positiv getestete Person, keine weiteren Kontaktpersonen

Gymnasium am Stadtgarten Saarlouis: drei positiv getestete Personen, keine weiteren Kontaktpersonen

Johannes-Gutenberg-Schule Schwalbach: eine positiv getestete Person, keine weiteren Kontaktpersonen

KBBZ Saarlouis: zwei positiv getestete Personen, keine weiteren Kontaktpersonen

KiTa Hl. Dreifaltigkeit und St. Marien Lebach: eine positiv getestete Person, keine weiteren Kontaktpersonen

KiTa Kleine Hüttenbären 2 Dillingen: eine positiv getestete Person, elf weitere Kontaktpersonen

KiTa St. Blasius Saarwellingen: eine positiv getestete Person, keine weiteren Kontaktpersonen

Martin-Luther-King-Schule Saarlouis: eine positiv getestete Person, keine weiteren Kontaktpersonen

Römerschule Pachten: eine positiv getestete Person, keine weiteren Kontaktpersonen

Robert-Schuman-Gymnasium Saarlouis: zwei positiv getestete Personen, sieben weitere Kontaktpersonen

Schule am Limberg Wallerfangen: zwei positiv getestete Personen, keine weiteren Kontaktpersonen

KiTa St. Marien Ensdorf: eine positiv getestete Person, 36 weitere Kontaktpersonen

Philipp-Schmitt-Schule Dillingen: eine positiv getestete Person, keine weiteren Kontaktpersonen

Grundschule Hostenbach: eine positiv getestete Person, keine weiteren Kontaktpersonen

Sophie-Scholl-Gemeinschaftsschule Dillingen: eine positiv getestete Person, keine weiteren Kontaktpersonen