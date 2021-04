Corona-Tests von Montag bis Samstag möglich : Corona-Testzentrum in Wallerfanger Straße in Saarlouis eröffnet

Corona-Testzentrum in Wallerfanger Straße in Saarlouis eröffnet

Saarlouis Ein neues Corona-Schnelltestzentrum hat in Saarlouis eröffnet. Termine können online gebucht werden.

Ein weiteres Corona-Schnelltestzentrum hat in der Wallerfanger Straße 39 in Saarlouis eröffnet. Das berichtet wega.medical Testzentrum in einer Pressemitteilung.