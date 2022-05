Theater am Ring in Saarlouis : Wegen Corona: Schlagersängerin Nicole muss ihr Bühnencomeback im Saarland verschieben

Update Merzig/Saarlouis Das für kommenden Samstag geplante Bühnencomeback von Schlagersängerin Nicole in Saarlouis muss verschoben werden. Ein Bandmitglied habe sich mit Corona infiziert. Die 57-Jährige selbst wartet noch auf ihr PCR-Test-Ergebnis.

Eigentlich wollte Schlagersängerin Nicole am Samstag, 14. Mai, im Theater am Ring in Saarlouis ihr Bühnencomeback im Saarland feiern. Doch daraus wird nichts. Am Mittwoch schreibt die 57-Jährige auf ihrem Instagram-Kanal, dass ein Bandmitglied sich mit Corona angesteckt hat. „Gestern Abend erreichte mich die Nachricht, dass ein für die Konzerte unersetzbares Bandmitglied schwerst an Corona erkrankt ist. Nachdem ich heute Morgen ebenfalls mit Symptomen aufgewacht bin, habe ich einen Schnelltest machen lassen. Ergebnis positiv“, teilt die frühere Grand-Prix-Gewinnerin mit. Das Ergebnis vom PCR Test bekomme Nicole am Donnerstag. Die in den nächsten Tagen geplanten Konzerte werden verschoben. Die neuen Termine sollen vom Veranstalter „schnellstmöglich“ mitgeteilt werden.