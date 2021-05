Corona-Pandemie im Landkreis Saarlouis : Ein weiterer Todesfall, Inzidenz bei 113,35

Kreis Saarlouis Die aktuellen Zahlen zur Corona-Pandemie im Landkreis Saarlouis.

35 neue Coronafälle hat das Gesundheitsamt des Landkreises Saarlouis am Mittwoch gemeldet. Die meisten Neu-Infektionen wurden in Überherrn (7), Saarwellingen und Saarlouis (je 5) sowie Dillingen und Wadgassen (je 4) gezählt. Die Zahl der bestätigten Coronafälle insgesamt betrug 8058.

Leider ist ein weiterer Todesfall zu beklagen. Damit stieg die Zahl der jemals an oder mit Covid-19 Verstorbenen im Landkreis Saarlouis auf 146.

7-Tage-Inzidenz 121,08 — Neue Fälle an Einrichtungen

Die Corona-Zahlen im Kreis Saarlouis vom Dienstag : 7-Tage-Inzidenz 121,08 — Neue Fälle an Einrichtungen

Die Zahl der aktuell positiven Fälle bezifferte das Gesundheitsamt auf 436, die meisten gab es demnach in Lebach (89), Dillingen (74) und Wadgassen (47). Als genesen galten am Mittwoch 7476 Menschen, 55 mehr als am Tag zuvor.