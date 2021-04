Corona-Pandemie im Landkreis Saarlouis : Inzidenzwert im Kreis am Samstag bei 159,2

Kreis Saarlouis Die aktuellsten Zahlen zur Corona-Pandemie im Landkreis Saarlouis:

65 neue Corona-Fälle hat das Gesundheitsamt des Landkreises Saarlouis am Samstag registriert. Damit stieg die Zahl der bestätigten Corona-Fälle im Kreis insgesamt auf 7428. Die meisten Neu-Infektionen gab es in Lebach (11), Schwalbach (10) und Saarlouis (9).

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag bei 159,2. Insgesamt 568 aktuell positive Fälle zählte das Gesundheitsamt; als genesen galten am Samstag 6716 Menschen (+16). Die Zahl der an oder mit Covid-19 Verstorbenen blieb bei 144.

Auch am Samstag wurde wieder über neue Covid-19-Fälle in verschiedenen Einrichtungen informiert: So wurde an der Bisttalschule Bous eine Person positiv getestet, für weitere zwölf Personen wurde Quarantäne ausgesprochen.