Corona-Pandemie im Kreis Saarlouis : 20 neue Corona-Infektionen am Wochenende

20 neue Corona-Infektionen am Wochenende

Kreis Saarlouis Die aktuellen Corona-Zahlen aus dem Landkreis Saarlouis.

Insgesamt 20 neue Corona-Fälle hat das Gesundheitsamt des Landkreises Saarlouis am Wochenende registriert. Die Zahlen im Einzelnen:

Am Samstag gab es 18 Fälle, die Zahl der bestätigten Corona-Fälle insgesamt lag bei 6118. Aktive Fälle: 197. Die neu Infizierten kamen aus folgenden Städten beziehungsweise Gemeinden: Lebach (5), Dillingen und Schwalbach (jeweils 3) sowie aus Saarlouis, Rehlingen-Siersburg, Wadgassen, Saarwellingen, Wallerfangen, Nalbach und Schmelz (je 1). Als genesen galten am Samstag 5785 Menschen (+35). Die Sieben-Tage-Inzidenz lag bei 52,49. Am Samstag wurden laut Kreis zwei neue Mutationen nachgewiesen, eine der britischen und eine der Südafrika-Variante.