Pandemie : 104 Personen haben sich neu mit Corona infiziert

Das Coronavirus sorgt auch im Landkreis Saarlouis für weitere Neuinfektionen. Foto: dpa/Uncredited

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen im Landkreis Saarlouis ist wieder etwas gestiegen: Am Freitag meldete das Gesundheitsamt 104 Personen, die sich neu mit dem Virus angesteckt haben. Die meisten gibt es in Lebach (15), Schwalbach (14) und in Saarlouis und Dillingen (jeweils elf).