Zahlen vom Wochenende : Inzidenz-Wert im Kreis Saarlouis wieder unter 400

(Symbolfoto) Foto: dpa/Oliver Berg

Kreis Saarlouis 118 neue Corona-Infektionen sind im Kreis Saarlouis am Wochenende registriert worden – 89 am Samstag, 29 weitere am Sonntag. Die meisten neuen Fälle hat es in Rehlingen Siersburg und Dillingen gegeben, an beiden Tagen zusammen jeweils 19.

Als genesen gelten nun 147 weitere Menschen. Wie der Landkreis mitteilt, ist somit derzeit bei 1869 Menschen eine Corona-Infektion nachgewiesen. Die meisten der Betroffenen leben in Saarlouis (367), die weiteren Fälle verteilen sich wie folgt: 224 in Dillingen, 194 in Schwalbach, 184 in Rehlingen-Siersburg, 141 in Schmelz, 138 in Lebach, 135 in Wadgassen, 94 in Überherrn, 93 in Wallerfangen, 89 in Saarwellingen, 85 in Ensdorf, 67 in Bous und 58 in Nalbach.

Seit Beginn der Pandemie sind im Kreis Saarlouis insgesamt 14 651 Infektionen mit Corona registriert worden. 12 604 der Betroffenen gelten wieder als genesen, 179 sind an oder mit Corona verstorben.