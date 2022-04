Corona-Fallzahlen im Kreis Saarlouis : Inzidenz-Wert bleibt über 1000

Kreis Saarlouis An Sonn- und Feiertagen meldet der Landkreis Saarlouis keine Corona-Fallzahlen mehr. Insofern liegen für das Osterwochenende noch keine Daten vor – die Zahlen werden nach Kreis-Angaben zu den Zahlen von Dienstag addiert und dann gemeldet.

Am Samstag jedoch gab es eine Aktualisierung: 450 weitere Corona-Infektionen sind an diesem Tag im Landkreis registriert worden. Weiterhin gelten 609 Menschen als genesen. Der Inzidenz-Wert lag bei 1125,8; außerdem wurde über je einen Covid-19-Fall an zwei Schulen und drei Kitas informiert.