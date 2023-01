Pandemie : Corona-Inzidenz im Kreis sinkt weiter

Im Kreis Saarlouis sind weitere Corona-Infektionen registriert worden (Symbolfoto). Foto: dpa/Kay Nietfeld

Der Trend der vergangenen Tage setzt sich fort: Im Landkreis Saarlouis sinkt die Corona-Inzidenz weiter, das Gesundheitsamt gibt den Sieben-Tage-Wert am Donnerstag mit 75,36 an, am Vortag noch mit 88,78, am Dienstag noch mit 93,43. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Kreis wird am Donnerstag mit 21 angegeben, damit gelten derzeit 1235 Menschen als akut erkrankt.