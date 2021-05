Corona-Impfung beim Hausarzt im Kreis Saarlouis : Von Anfang an stand das Telefon nicht still

Dr. Jutta Dick, Allgemeinmedizinerin in Wallerfangen, stempelt einen Impfpass. Foto: BeckerBredel

Dillingen/Wallerfangen/Roden Seit Anfang April sind Impfungen gegen Corona bei Hausärzten möglich. Wie läuft es? Drei Mediziner berichten.

„Für gewöhnlich impfen wir hier für Auslandsreisen oder führen die Regelimpfungen durch. Seit mehreren Wochen impfen wir natürlich auch gegen das Corona-Virus“, erzählt Luisa Cascino, Allgemeinmedizinerin in Dillingen. Die Impfbereitschaft bei ihren Patienten sei sehr hoch, berichtet sie. „Von Anfang an stand unser Telefon nicht still. Seit die Priorisierung für den Astrazeneca-Wirkstoff aufgehoben ist, ist der normale Betrieb für uns fast nicht möglich.“ Mit vier Helferinnen organisiert die 66-jährige Ittersdorferin die Impfungen.

„Der Vorgang vom Anrufen über das Auf-die-Liste-setzen bis zum gesetzten Termin bedeutet sehr viel Arbeit für uns. Da geht für alle viel Zeit in der Mittagspause oder Freizeit drauf. Auch das Impfen findet nach unserer Regelarbeitszeit statt, da wir unsere anderen Patienten sonst nicht versorgen könnten“, berichtet die Ärztin.

Als richtig empfinde sie es nicht, dass die Testzentren den Astrazeneca-Impfstoff nicht verwenden, sagt sie. „Es heißt zwar, dass wir unsere Patienten besser kennen und das einschätzen können, trotzdem finde ich, sollten die Impfzentren die Freiwilligen auch mit diesem Wirkstoff impfen.“ Geimpft werden die Patienten von der Ärztin selbst. Geschätzt sind bisher 15 Prozent der Patienten zum ersten Mal geimpft worden.

Dr. Jutta Dick ist seit über 30 Jahren Allgemeinmedizinern in Wallerfangen. Sie berichtet: „Auch bei uns steht das Telefon nicht still. Ich appelliere an die ältere Generation, sich mit dem Impfstoff von Astrazeneca impfen zu lassen. Es gibt nicht genügend Impfstoff von Biontech, auch wenn diesen alle wollen.“

Den Satz „Ich möchte nur geimpft werden, wenn ich Biontech bekomme“ haben die Mitarbeiter der Wallerfanger Praxis bisher um die 500 Mal gehört. Über eine doppelte Registrierung der Patienten ärgere man sich hier sehr, sagt die 64-Jährige. „Es ist mit Aufwand verbunden, die Listen zu führen und Termine zu vereinbaren. Es gibt Patienten, die sich auf mehrere Listen eintragen lassen, einen Termin bekommen und nicht absagen. Das ist natürlich ärgerlich und egoistisch gegenüber Mitmenschen, die auf den Impfstoff warten.“ Momentan merke man den Unmut der Patienten und die Nervosität. „Einige möchten in Urlaub fahren oder andere Freiheiten genießen. Deswegen möchte jetzt jeder geimpft werden und vor allem am liebsten morgen. Mit unseren Helferinnen am Telefon wollten schon einige über die zweite Impfung verhandeln, diese sollte früher stattfinden.“

In der aktuellen Zeit ist es für die Medizinerin wichtig, solidarisch und nicht egoistisch zu handeln. Eine Sonderregelung für Patienten, die die Erstimpfung hinter sich haben, findet sie sinnvoll. „Ich denke, dass viele keine zwölf Wochen zwischen den Impfungen warten möchten und deswegen lieber Biontech wollen“, sagt sie.

„Ich impfe meine Patienten, bei denen es nicht anders geht, bei ihnen zuhause“, berichtet Dr. Thomas Höller. Der 58-Jährige führt Hausarztpraxen in Saarlouis, Roden, Steinrausch und Dillingen. „Die neue Hausarztpraxis in Dillingen nutzen wir nun zu 50 Prozent nur zum Impfen. All unsere Patienten werden an diesem Standort geimpft“, erzählt der Saarlouiser. Da die ständig neuen Regelungen für den Astrazeneca-Impfstoff für Verwirrung in der Bevölkerung sorgen, hat Höller beschlossen, den Impfvorgang mit diesem Wirkstoff erstmal auf Eis zu legen: „In der ersten Woche, in der wir Astrazeneca impften, sagten uns über die Hälfte der vereinbarten Termine kurzfristig ab. Manche versetzten uns ohne eine Absage. Kurzfristig neue Impfwillige zu finden, fiel uns sehr schwer. Wenige Dosierungen landeten sogar im Müll, genau das möchten wir vermeiden.“

Dr. Thomas Höller geht in seiner Praxis in Roden einen Aufklärungsbogen durch. Foto: BeckerBredel