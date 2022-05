„Auswirkungen genau im Auge behalten“ : Wegfall der Testpflicht trifft auf Zustimmung im Kreis Saarlouis

Ab kommender Woche endet der verpflichtende Schnelltest an Schulen. Auch wenn die Entscheidung größtenteils auf Zustimmung trifft, gibt es auch mahnende Stimmen. Foto: dpa/Christoph Soeder

Saarlouis Nach über zwei Jahren Pandemie endet am kommenden Montag an den Schulen im Saarland das verpflichtende Testregime. In einem Rundschreiben hat das Bildungsministerium die Schulen und deren Träger über diesen Schritt vorab informiert.