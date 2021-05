Pandemie-Lage im Landkreis Saarlouis : Wieder mehr Corona-Neuinfektionen im Kreis Saarlouis

Kreis Saarlouis Nach Tagen des Negativ-Trendes ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis wieder leicht gestiegen. Doch noch ein anderer wichtiger Wert hat sich gesteigert.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Saarlouis ist zum Wochenende hin wieder leicht angestiegen. Am Samstag, 8. Mai, meldete der Landkreis einen Wert von 113,35. Am Tag zuvor lag der Wert noch bei 110,77. So kamen am Samstag insgesamt 38 neue Fälle hinzu, in denen sich Menschen im Landkreis nachweislich mit dem Sars-CoV2-Virus infiziert haben, die meisten davon in Dillingen, Rehlingen-Siersburg und der Kreisstadt Saarlouis (jeweils fünf). Die Gemeinden Wadgassen und Nalbach meldeten jeweils vier, Saarwellingen, Lebach und Schmelz jeweils drei, Schwalbach zwei und die übrigen Kommunen jeweils eine Neuinfektion. Neue Fälle, in denen sich Menschen mit einer der Mutations-Varianten des Corona-Virus angesteckt haben, gab es am Samstag demnach nicht.