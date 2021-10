Pandemie im Kreis Saarlouis : 15 Neuinfektionen im Kreis Saarlouis am Wochenende

Kreis Saarlouis Das Gesundheitsamt des Kreises Saarlouis meldet am Wochenende insgesamt 15 neue Fälle. Am Samstag wurden 13 Neuinfektionen gemeldet, am Sonntag kamen zwei weitere hinzu. Sie setzen sich wie folgt zusammen: In Saarlouis zwei, in Saarwellingen acht, in Nalbach zwei, jeweils einer aus Ensdorf, Wadgassen und Schwalbach.

