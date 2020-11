Pandemie im Kreis Saarlouis : Corona-Fälle an der Philipp-Schmitt-Schule in Dillingen und in der Kita Kinderland in Altforweiler

Foto: dpa/Uli Deck

Dillingen/Altforweiler Der Landkreis Saarlouis hat am Mittwochmittag neue Corona-Fälle in Bildungseinrichtungen gemeldet. Diesmal in der Grundschule Philipp-Schmitt-Schule in Dillingen und in der Kita Kinderland in Altforweiler.

An der Grundschule Philipp-Schmitt-Schule in Dillingen wurde ein positiver Corona-Fall bestätigt. Das hat der Landkreis Saarlouis am Mittwoch mitgeteilt. Von der Quarantäne sind 30 Personen der freiwilligen Ganztagsschule (Nachmittagsbetreuung) betroffen.