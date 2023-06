Zu Besuch in der Flüchtlingsunterkunft 78 Flüchtlinge sind schon im „Containerdorf“ – so leben sie in Ensdorf jetzt

Am Freitagmorgen ist es in der Flüchtlingsunterkunft Ensdorf, dem sogenannten Containerdorf auf dem Gelände des ehemaligen Bergwerks Saar, ruhig. Rund einen Monat nach der Öffnung der Übergangs-Einrichtung sind dort nur wenige Geflüchtete untergebracht. „Aktuell sind hier 78 Personen untergebracht. Ausnahmslos Männer aus Syrien“, sagt Sascha Weidig, Leiter der Landesaufnahmestelle des Saarlandes in Lebach (Last), an die das Ensdorfer Containerdorf angegliedert ist. Familien werden weiterhin in Lebach untergebracht.