Saarlouiser Comedy Night : Comedy muss allen wehtun, ohne Ausnahme

Jochen Prang führt als Gastgeber durch die Saarlouiser Comedy Night und begrüßt vier Gäste aus Comedy und Kabarett im Theater am Ring. Foto: Emma Simbeck

Saarlouis Ein Feuerwerk der guten Laune präsentieren fünf Künstler im Theater am Ring in Saarlouis. Lachen ist gesund und garantiert an diesem Abend.

Es darf endlich wieder gelacht werden! Bei der Saarlouiser Comedy Night präsentiert das Kulturamt am Donnerstag, 18. November, im Theater am Ring Comedy vom Feinsten.

Der im Saarland geborene Comedian Jochen Prang stellt auf der Bühne des Theaters am Ring in Saarlouis vier weitere Kollegen aus der Comedy und Kabarettszene vor. Die Künstler zeigen Ausschnitte aus ihren Soloprogrammen und bieten sprichwörtlich ein Feuerwerk der guten Laune. Von Musikkabarett bis zu Stand-up-Comedy werden die Besucher von einer Pointe über die nächste in die Welt der Komik geführt. Mit dabei sind: Der in Deutschland lebende US-Amerikaner John Doyle, bekannt aus TV-Formaten wie TV Total oder Quatsch Comedy Club. Er erzählt von seinem Leben als Amerikaner in Deutschland. Auf komische Weise zeigt er dabei, dass das Leben ein Abenteuer ist und vermag das Publikum durch zielsichere Pointen zum Lachen zu bringen. Wenn er locker und sympathisch aus dem täglichen Leben erzählt, gibt es kein Halten mehr.

Mit seiner Mischung aus Leichtigkeit und Tiefe, dabei stets brüllend komisch, hat sich der aus New Jersey stammende Deutsch-Amerikaner einen Namen gemacht. Christin Jugsch ist schlagfertig, trocken und mit viel Selbstironie ausgestattet. Oft sind es nur klitzekleine Schwächen, die sich aber anfühlen, wie ein riesengroßer Stein im Weg. Wir kennen Menschen, die sind generell tollpatschig oder die erst reden und dann denken und wieder andere bekommen alles immer nur als Letzte(r) mit. Wenn überhaupt. Doch damit ist jetzt Schluss. Christin Jugsch, die Pipi Langstrumpf der Unterhaltung, entzündet in uns den Wunsch, es ihr gleichzutun: Selbstbewusst, sympathisch, nie verletzend und mit der Superkraft ausgestattet aus den vermeintlichen Schwächen die eigenen Stärken zu machen.

El Mago Masin ist ein Glanzlicht der Kleinkunst. Mit verwirrt-charmanten Liedtexten begeistert er nach dem Motto „Raus aus dem Alltag, rein in den kuriosen Kosmos von El Mago Masin!“ das Publikum. Er hat einen Fünfjahresplan gemacht. Im Liegestuhl. Dabei ist er eingeschlafen. Um im Hamsterrad der Leistungsgesellschaft im Liegestuhl mithalten zu können, bleibt nur eins: Er braucht einen Privatsekretär, eine neue Gitarre und jemanden, der seine Pflanze gießt, wenn er auf Tour geht, um sein konziliantes Publikum mit neuen Liedern und konspirativen Erlebnissen zu amüsieren.

Was bedeutet eigentlich konziliant und konspirativ? Egal! Seine Zimmerpflanze neben ihm wirkt sattgrün und kräftig. Seit Jahren goss er sie zuverlässig, bis er nun bemerkt, dass er sich um eine Plastikpflanze kümmert.

Der vierte Gast ist Marvin Spencer. Mit seiner Mischung aus Stand-up-Comedy amerikanischer Schule und politischem Kabarett hat der Hamburger zahlreiche Wettbewerbe gewonnen und wurde 2015 mit dem renommierten Münchner Kabarett Kaktus ausgezeichnet. Immer ein bisschen lauter als nötig fordert Marvin volle Aufmerksamkeit, schließlich hat er viel zu sagen: über Religion, Politik und Gesellschaft; aber vor allem seine privaten Abgründe.

Denn Comedy muss allen wehtun, ohne Ausnahme. Handwerklich ausgereift setzt er in seinem Programm auf Charakter statt auf Karikaturen. Er provoziert nicht, um zu provozieren – er überrascht, um uns zum Lachen zu bringen.

Marvin Spencer präsentiert keine Klischees zum Abnicken. Er bringt uns mit Ehrlichkeit aus dem Konzept und präsentiert uns die Welt aus dem Blickwinkel des ewigen Außenseiters. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr.