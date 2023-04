Stand-up-Comedy in Saarlouis Disziplinlose Vegetarier und verwirrte Einbrecher: Überraschende Entscheidung befördert Newcomer ins Comedy-Clash-Finale

Der Sieger schien bereits im Vorfeld festzustehen – mit Florian Simbeck trat in der dritten Vorrunde des Comedy Clash in Saarlouis schließlich eine bekannte Comedy-Größe auf der Bühne im Theater am Ring auf. Mit seiner Figur des Stefan Lust als Teil des Comedyduos „Erkan und Stefan“ ist der 51-jährige Münchner nicht nur einer breiten Öffentlichkeit in Deutschland bestens bekannt, sondern genoss auch zeitweise regelrechten Kult-Status. Und auch an diesem Abend zog der erfahrene Comedian wieder sein gesamtes Register, um die mehr als 300 Besucher mit seinen Gags zu überzeugen.