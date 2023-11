Der „härteste Stand-Up-Contest Deutschlands“ Comedy-Clash-Finale in Saarlouis: Diese Comedians kämpfen um die Krone

Saarlouis · Die Vorrundengewinner des Saarlouiser Comedy-Clashs treten nächste Woche im Theater am Ring zum entscheidenden Wettkampf der Komiker an. So haben sich die Teilnehmer ihren Platz im Finale verdient.

23.11.2023 , 15:25 Uhr

Fast ein Jahr lang hat Comedian Zain die Vorrunden des Saarlouiser Comedy Clashs moderiert. Am Freitag, 1. Dezember, kommt er ein weiteres Mal ins Theater am Ring, um den finalen Sieger zu küren. Foto: SZ/Nils Straßel

Fast ein ganzes Jahr voller Lachkrämpfe und Sprüche unter der Gürtellinie ist vergangen. Sechs Komiker aus allen Ecken Deutschlands haben sich seit Februar in den Vorrunden im Theater am Ring gegen eine Vielzahl talentierter Witzeerzähler durchgesetzt. Sie sind die Crème de la Crème des Saarlouiser Comedy-Clashs – und am Freitag, 1. Dezember, machen sie untereinander aus, wer den Titel des besten Stand-Up-Comedians tragen darf.