Pandemie : 44 neue Corona-Fälle im Landkreis

Ein Impfung ist der beste Schutz gegen Corona. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Saarlouis Das Gesundheitsamt des Landkreises Saarlouis hat am Wochenende 44 neue Corona-Fälle gemeldet, davon 31 am Samstag und 13 am Sonntag. Die Zahl der bestätigten Fälle erhöht sich damit im Landkreis Saarlouis auf 9142. Als aktiv infiziert gelten 270 Personen.