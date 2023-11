Wald bereits gerodet Wie sich die Dillinger Hütte verändern wird – und wie Bürger jetzt schon mitwirken können

Ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts stellt die Saar-Wirtschaft auf den Kopf. Mehrere Millionen an Fördermitteln, die für die grüne Transformation der Stahl-Industrie benötigt werden, stehen auf der Kippe (wir berichteten). Doch während in Berlin und Saarbrücken an Lösungen für dieses Chaos gearbeitet wird, gehen die Vorbereitungen in Dillingen für den revolutionären Umbau der Hütte ungehindert weiter.