Kreis Saarlouis Mit eher verhaltener Freude reagieren Chöre im Kreis auf die Erlaubnis, wieder proben zu dürfen. Das saarländische Gesundheitsministerim erlaubt die Proben ab dem heutigen Montag, unter Auflagen. In geschlossenen Räumen dürfen bis zu zehn Personen gemeinsam singen.

Es ist der 18. März. Es ist Mittwoch, es ist Pandemie und es ist so vieles anders, was war. Der Chor „Jung und Sing“ in Hülzweiler widersetzt sich den Unmöglichkeiten, die die Pandemie allen in Windeseile überstülpt. Gemeinsam singen – eigentlich nicht machbar. Abstand halten, zurückziehen und hoffen scheinen angebracht.

Doch Chorleiter Uli Linn hat eine Probe angesetzt. „Die erste digitale“, erinnert er sich. Ohne großes Zögern wagen die Choristen den Sprung ins Unbekannte. Von nun an wird wöchentlich digital geprobt. Die Singenden allein im Zimmer daheim und zugleich gemeinsam in virtuellen Räumen der Videoanwendung „Zoom“.

Auch Chorleiter Steffen Hällmayr hat in der Pandemie digitale Möglichkeiten genutzt. Hällmayr leitet unter anderem den Chor KlangArt in Schwarzenholz. „Wir nutzen ein Streaming-Programm aus Vietnam“, sagt Hällmayr. Per Video-stream leitet der 52-Jährige die Probenteilnehmer an und unterstützt sie. „Die Probenden können mich am Klavier sehen und hören und dann zu Hause parallel üben“, erklärt Hällmayr. Er hat die Arbeit während der Corona-Zeit als positiv empfunden: „Man muss aus den Gegebenheiten das Beste machen.“