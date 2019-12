Koalitionsvertrag : Saarlouis soll nicht plötzlich alt aussehen

Koalitionsvertrag für 2019 bis 2024 besiegelt (von links): Gabriel Mahren (Fraktionschef der Grünen), Raphael Schäfer (Fraktionschef der CDU), Marc Speicher (Stadtverbandschef der CDU) und Hubert Ulrich (Stadtverbandschef der Grünen). Foto: Carsten Quirin

Saarlouis CDU und Grüne im Stadtrat Saarlouis haben am Mittwochabend einen Koalitionsvertrag bis 2024 unterschrieben. Beide Parteien wollen Veränderungen nicht begegnen, sondern sie früh als Wandel gestalten.

CDU und Grüne haben am Mittwochabend einen Koalitionsvertrag für die Amtszeit des Stadtrates Saarlouis von 2019 bis 2024 unterzeichnet. Auf 23 Seiten beschreiben sie ihre gemeinsamen Ziele, Titel „Saarlouis nachhaltig modernisieren. Bewährtes bewahren, Herausforderungen der Zukunft annehmen“. Schwarz und Grün arbeiten im Rat seit zehn Jahren zusammen: zunächst in einer Jamaika-Koalition, dann ohne Mehrheit als „Bündnis für Saarlouis“, was überraschend durchsetzungsfähig war, und nun mit eigener Mehrheit: 15 (CDU) plus acht (Grüne) von 45 Sitzen. „Vertrauensvoll, fast freundschaftlich“ sei der Umgang, versicherten sich die Fraktionschefs Raphael Schäfer (CDU) und Gabriel Mahren (Grüne). Ein Rat mit seinen gewählten Mitgliedern gibt den Kurs der Kommune und ihrer Verwaltung vor.

Roter Faden ist offenbar, zu verhindern, dass Saarlouis über Nacht alt aussieht und seine Attraktivität verliert. Zu verlieren ist eine Menge: etwa die bundesweiten Spitzenplätze im Verhältnis der Einwohnerzahl zu (30 000) Beschäftigten und zum Einzelhandelsumsatz, daran erinnerte CDU-Stadtverbandsvorsitzender Marc Speicher. Der Trend zur Austauschbarkeit der Innenstädte gehe schließlich weiter. Alt aussehen könnte Saarlouis nach Ansicht von CDU und Grünen, wenn die Stadt sich nicht klar neuen Vorstellungen von Mobilität öffnet – ein Reizthema seit jeher. Da ist der Klimawandel, der die Attraktivität einer Stadt im heißen Sommer neu definiert; Digitalisierung erfordert schnelles, koordiniertes Handeln, um nicht abgehängt zu werden. Der Leuchtturm „Emmes“ leuchtet längst nicht mehr so hell wie einst. Was, wenn sich Bürger das Wohnen in Saarlouis nicht leisten können? Und was ist mit der Vitalität der Stadt, wenn Treffpunkte für Senioren oder für Jugendliche, Familien und Vereine auf Dauer fehlen? Auf solche Tendenzen will der Koalitionsvertrag „mutig“ (Mahren) reagieren; wobei freilich die meisten Vorschläge voraussetzen, dass genug Geld da ist.

So will die Koalition „Gründer Shopping“, ein angemietetes Ladenlokal, das die Stadt eine Zeit lang günstig an innovative Gründer vergibt; außerdem ein Gründerzentrum. Auf jeden Fall soll eine Stadtmarketing-Gesellschaft gegründet werden, gemeinsam von Stadt und Kaufleuten. Und auf jeden Fall soll sehr schnell ein Ersatz für das Kinder-, Jugend- und Familienzentrum her, das mit dem maroden Parkhaus in der Lisdorfer Straße weichen muss.

Ins neue Zentrum sollen auch ein JuZ, das Kommunikationszentrum des Vereins SBS und Vereinsräume – die alte KOMM-Idee ist wieder da. Die erläuterte bei der Vorstellung des Vertrages Grünen-Stadtchef Hubert Ulrich, der aus dem Papier auch ein Bekenntnis zum Neubau des Stadtgartenbades zitierte – falls jemals Geld dafür da sei.

„Sukzessive“ (Grünen-Fraktionschef Gabiel Mahren) will die Koalition an den Großen Markt, um „seine Funktion als Kommunikations-, Event- und Marktplatz zu stärken“. Eine Stellplatzreihe vor den Rostwurstbuden soll künftig freigehalten werden als Aufenthaltsfläche. An einem Werktag in der Woche bleibt ein Platzviertel frei, teilweise für Gastronomie, teilweise für eine Markt-Erweiterung und nachmittags für Events wie Platzkonzerte.

Neu geprüft werden soll, ob sich der Innere Ring für einen Einbahnverkehr eignet. Die Stadt soll ein neues Radwegekonzept erarbeiten, 20 Prozent des Geldes für Straßenbau sollen auf die Optimierung der Radwege verwandt werden. Ladesäulen für E-Mobilität sollen auch in den Stadtteilen forciert werden. Über einen Marktbus für Ältere will man nachdenken, ein innerstädtisches Ein-Euro-Ticket soll geprüft werden.

Ein umfangreicher Leitfaden für kommunalen Klimaschutz wurde bereits als Antrag ausgekoppelt (mehr Schatten, mehr Wasser in der Stadt), die Digitalisierung als Querschnittaufgabe wurde im Stadtrat schon definiert.

Für die Stadtteile wichtig ist, dass die Hallen saniert werden sollen, die Hallen bleiben für die Vereine gebührenfrei, wie CDU-Fraktionschef Raphael Schäfer sagte.

Ein „Saarlouiser Wohnungsgipfel“ soll ausloten, wie eine Sozialquote bei neuen Wohngebäuden in Saarlouis wirkungsvoll installiert werden kann.

Kulturell soll nach dem Willen der Koalition das Theater am Ring als „Player in der Großregion“ weiter profiliert werden. Zur Förderung der „Hochkultur“ (Mahren) sollen das Budget für Veranstaltungen im Theater ausgebaut und das „Kulturamt gestärkt“ werden.

Der Platz mit der Hayek-Skulptur (vor dem früheren Haus Ludwig) soll nach dem früheren Oberbürgermeister von Saarlouis, Richard Nospers (1948 bis 2009), benannt werden.

Parken ist so ziemlich der einzige Daseinszweck des Großen Marktes in Saarlouis. Das will die Koalition behutsam ändern. Foto: Thomas Seeber