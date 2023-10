Programm für Kommunalwahl 2024 vorgestellt CDU Saarlouis bestätigt Raphael Schäfer als Kreisvorsitzenden und stellt viele Forderungen für die Zukunft

Matthias Fries thematisierte die medizinische Versorgung im Landkreis Saarlouis. Mit aktuell fünf Klinikstandorten sie man gut aufgestellt – dies müsse aber auch in Zukunft so bleiben. Durch Corona, Inflation und höhere Betriebskosten stehe die Krankenhauslandschaft unter massivem Druck und das Caritas-Krankenhaus in Lebach sei in besonderem Maße bedroht. „Die dortigen Investitionen in ein neues Bettenhaus müssen seitens der Landesregierung mit fast 100 Prozent gefördert werden“, forderte der stellvertretende Kreisvorsitzende.