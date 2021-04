Registrierungspflichtiger Inhalt: Präventionsprojekt „Wiesel“ : „Wiesel“ will Kinder und Jugendliche unterstützen

Die „Wiesel“-Verantwortlichen (von links): Sara Kuhn, Bereichsleiterin des Caritasverbands Saar-Hochwald, Michelle Hein für den Landkreis Saarlouis und Kerstin Hoffmann für den Landkreis Merzig-Wadern Foto: Agnes Kyarituo van Dusseldorp/Caritasverband Saar-Hochwald e.V.

Saarlouis/Merzig Caritasverband Saar-Hochwald startet mit einem Präventionsprojekt für Kinder von suchtbelasteten Eltern.

Der Caritasverband Saar-Hochwald hat im April, in den Landkreisen Merzig-Wadern und Saarlouis, das Präventionsprojekt „Wiesel“ für Kinder und Jugendliche von suchtbelasteten Eltern gestartet. Kinder aus diesen Familien waren lange Zeit die vergessenen Helden. Sie versuchen sehr früh in einem süchtigen System zu leben, zu funktionieren und das Thema nach außen zu verschweigen, erklärt der Verband. Darüber hinaus werden sie mit Alkohol-, Drogen- und Medikamentenmissbrauch und Glücksspielspielsucht im familiären Umfeld konfrontiert.

Das Projekt „Wiesel“ widmet sich der vorbeugenden Aufgabe, Kinder und Jugendliche zu stärken, zu fördern und zu helfen, sich weiterzuentwickeln. Dabei nehmen die Eltern eine wichtige Rolle im angestrebten Veränderungsprozess ein. „Wir freuen uns sehr mit diesem Projekt die Präventionsarbeit im Bereich Suchterkrankungen in den Landkreisen Merzig-Wadern und Saarlouis ausbauen zu können“, sagt Sara Kuhn, Bereichsleitung Beratung und Einrichtungen des Caritasverbandes Saar-Hochwald. Das Angebot wird von Michelle Hein, die zuvor bereits in der psychosozialen Beratung arbeitete, sowie von Kerstin Hoffmann, bisher in der Migrationsberatung tätig, umgesetzt. Die Angebote von anderen Diensten des Caritasverbandes, wie beispielsweise die therapeutische Schülerhilfe oder die sozialpädagogische Familienhilfe, können zusätzlich hinzugezogen werden.

Erst seit etwa zehn Jahren werden diese Behandlungsbedürftigkeit und das spezielle Angebot in die Beratung einbezogen. Kinder und Jugendliche, die lange in prekären Lebenssituationen leben und häufig lang andauernde Mangelerfahrungen sowohl im emotionalen Bereich als auch im Bereich des Verhaltens erlebt haben, sollen so entlastet werden. Auch Schulen oder die sozialpädagogische Familienhilfe können wichtige Hilfestellungen sein.

Die psychosoziale Beratungsstelle des Caritasverbandes Saar-Hochwald, mit den Beratungsstellen in Saarlouis, Merzig, Dillingen und Lebach, blickt auf eine lange Tradition in der Beratung und Behandlung von Personen mit Suchterkrankungen und deren Angehörigen zurück. Dazu zählen auch Kinder und Jugendliche, die oftmals mit einbezogen werden und im Projekt „Wiesel“ nun ihr eigenes Angebot an zwei Standorten erhalten. Die Beratungsstellen in Merzig und Saarlouis können mit den Präventionsstellen der Landkreise Merzig-Wadern und Saarlouis kooperieren.

Kontakt: Psychosoziale Beratungsstelle des Caritasverbandes Saar- Hochwald e.V.

Für Merzig: Bahnhofstraße 47, 66663 Merzig, Tel. (0 68 61) 93 97 50, Mail: beratungszentrum@caritas-merzig.de