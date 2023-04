Umfrage Viele befürworten eine Cannabis-Legalisierung

Saarlouis In der vergangenen Woche wurde in Berlin ein Eckpunktepapier des Bundesgesundheitsministeriums und des Bundeslandwirtschaftsministeriums vorgestellt, in dem die Cannabis-Legalisierung in zwei Schritten erarbeitet wurde. So soll der Verkauf in so genannten Cannabis-Clubs stattfinden und auf Volljährige beschränkt sein (wir berichteten).