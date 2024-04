Cannabis-Verbotszonen Wo man im Kreis Saarlouis nun öffentlich kiffen darf – und wo nicht

Seit Ostermontag ist das Cannabisgesetz in Kraft. Erwachsene in Deutschland dürfen nun Gras besitzen, anbauen und in der Öffentlichkeit konsumieren – aber lange nicht überall. Wer sich eine Welt vorgestellt hat, in der man sorglos Joint-rauchend durch die Straßen seiner Heimatstadt spaziert, wurde von den komplizierten Regelungen enttäuscht, die die Bundesregierung für das öffentliche Kiffen festgelegt hat.