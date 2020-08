„Demokratie-Stätte“ : Bus der Konrad-Adenauer-Stiftung kommt nach Saarlouis

Saarlouis Im Rahmen des Projektes „Gemeinsam. Demokratie. Gestalten“ fährt die Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) seit Anfang August mit dem KAS-Bus durch Deutschland. Die nächste Haltestelle ist am Freitag, 21. August, am „Kleinen Markt“ in Saarlouis.