Rodener Jugend musiziert Zufriedene Künstler und Gäste beim Konzert der Rodener Jugend

Die Teilnehmer waren zwischen sechs und 17 Jahren alt und die Rodener CDU freute sich über die hohe Beteiligung und das volle Haus bei Kaffee und Kuchen: „Ein Instrument spielen ist nicht out, sondern eine tolle Bereicherung für die Kinder und ganze Familie. Ein großes Dankeschön daher an die Eltern, die dafür Vieles einbringen und ein großes Dankeschön an die Musiklehrerinnen und Musiklehrer, die mit viel Einsatz ihren Schülerinnen und Schüler die Musik nahe bringen“, so Marc Speicher.