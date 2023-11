Vortrag in Saarlouiser Kaserne Bundeswehrgeneral über Künstliche Intelligenz im Militär: „Ohne können wir nicht bestehen“

Saarlouis · Wie sieht die Zukunft von künstlicher Intelligenz im Militär aus? Und wo wird sie vielleicht jetzt schon genutzt? In der Graf-Werder-Kaserne in Saarlouis hat ein Bundeswehrgeneral einen Einblick in den Forschungsstand gewährt.

14.11.2023 , 12:20 Uhr

Im Offiziersheim der Saarlouiser Kaserne stand Generalleutnant Ansgar Rieks Rede und Antwort zu allen Fragen bezüglich Künstlicher Intelligenz bei den Streitkräften. Im Publikum waren Mitglieder der Bundeswehr sowie Vertreter von Kommunal- und Landespolitik. Foto: Nils Straßel

Erst das Schießpulver, dann die Atombombe, jetzt die Künstliche Intelligenz (KI). Der Einsatz autonomer Waffensysteme wird in der Fachpresse als dritte Revolution der Kriegsführung bezeichnet. Doch wie weit ist unsere Bundeswehr in dem Bereich schon? Wie fortschrittlich sind andere Länder, und gibt es Grund zur Sorge, dass die Systeme den Menschen ersetzen könnten? Genau diese Fragen waren vor Kurzem Thema in Saarlouis.