Ärztliche Dienste : Wenn der Arzt zu hat: „elf-sechs-elf-sieben“

Merzig-Wadern Seit 1. Januar gilt die 116117 bundesweit einheitlich als Rufnummer für den ärztlichen Bereitschaftsdienst. Was ändert sich dadurch?

An Wochenenden oder Feiertagen sowie in der Nacht war es dann immer die Frage: Wo erfahre ich, an welche ärztliche Bereitschaft ich mich wenden kann? Hilfe gab es zum Beispiel in den Samstag-Ausgaben der Saarbrücker Zeitung oder an den Erscheinungstagen vor Feiertagen – jeweils auf der Serviceseite. Nach dem Muster: „Sa./So. Dr. Müller in Adorf-Bhausen . . .“. Das bleibt auch weiterhin so für Zahnärzte und Tierärzte.