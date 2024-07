Demo vor Gemeinderat Bürger sind aufgebracht – Wadgassen hat ein Kommunikationsproblem

Die Beziehung zwischen den Bürgern und der Verwaltung in der Gemeinde Wadgassen ist verfahren. Die Menschen zweifeln an den Projekten, die ihr Bürgermeister unterstützt. Sie denken, er baut Traumschlösser, kümmert sich nicht um die grundlegenden Bedürfnisse der Bewohner und treibt die Gemeinde in Schulden.