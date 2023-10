Brustkrebsmonat Oktober „Brustkrebs ist heilbar“ – so haben sich die Prognosen für Patientinnen verbessert

Mit dem Herbst färbt sich die Welt auf einmal in warme Naturtöne. Doch im Oktober wird diese Harmonie jedes Jahr von einer Farbe unterbrochen, die knalliger kaum sein könnte. Eine pinke Schleife steht in dieser Zeit für die Krankheit Brustkrebs, für die Aufklärung darüber und für die Solidarisierung mit Patientinnen. Denn jährlich erkranken in Deutschland rund 70 000 Frauen an der Tumorerkrankung. Dr. Johannes Bettscheider, Leiter des zertifizierten Brustkrebszentrums in Saarlouis mit Sitz im Krankenhaus des DRK, erklärt im Gespräch mit der SZ, wie verbreitet die Krankheit im Saarland ist und welche Chancen Patientinnen haben.