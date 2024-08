Umbau am Ortseingang Brücke wird abgerissen: Wochenlange Vollsperrung zwischen Saarlouis und Ensdorf

Die Tage des alten Ausziehgleises über der Provinzialstraße zwischen Ensdorf und Fraulautern sind gezählt. Was bislang noch eine Erinnerung an die Bergbaugeschichte des Standortes war, wird nun im Zuge des Masterplans Duhamel (siehe Info) zurückgebaut. Über das von der Saarbergwerke AG errichtete Ausziehgleis wurde über Jahrzehnte in Ensdorf geförderte Kohle per Bahn abtransportiert. Doch seit Jahren ist dieser Zweck bereits nicht mehr gegeben.