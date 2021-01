Brandanschlag auf Asylbewerberheim in Fraulautern : Tödliches Feuer in Saarlouis: Polizei richtet Hinweistelefon ein

Saarlouis/Saarbrücken Vor fast 30 Jahren starb Samuel Yeboah bei einem Brandanschlag in Saarlouis. Nun wurde von der Polizei ein Hinweistelefon eingerichtet. Unter anderem erhoffen sich die Ermittler Hinweise zu einem unbekannten Mann, der damals etwa 20 bis 30 Jahre alt war.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 19. September 1991, war es, als ein Brandanschlag auf das als Asylbewerberheim genutzte ehemalige Gasthaus „Weißes Rößl“ in der Saarlouiser Straße 53 im Saarlouiser Stadtteil Fraulautern verübt wurde. In den Flammen kam Samuel Yeboah, ein 27 Jahre alter Mann aus Ghana, ums Leben. In dem Haus befanden sich zum Zeitpunkt des Brandanschlags 23 Menschen.