Verdacht auf Brandstiftung : Frau soll ihr eigenes Haus angezündet haben

Saarlouis Bei einem Brand in Saarlouis-Roden ist am Dienstagabend ein Reihenhaus fast vollständig zerstört worden. Menschen wurden nicht verletzt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, steht die Eigentümerin des Hauses im Verdacht, das Feuer vorsätzlich gelegt zu haben.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red