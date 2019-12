Wegen versuchten Mordes gesucht : Mutter und Kind erlitten Rauchgasvergiftung - Brandstifter in Frankreich festgenommen

Saarbrücken/Nancy In dem Mehrfamilienhaus in Saarlouis hatte es am 15. November gebrannt. Jetzt wurde 40-Jähriger festgenommen, der als dringend tatverdächtig gilt.

Die Brandermittler des Landespolizeipräsidiums hatten bei der Untersuchung des Tatorts festgestellt, dass der Brand vorsätzlich gelegt worden war. Eine 33-jährige Frau und ihre elfjährige Tochter erlitten dabei eine Rauchgasvergiftung. Der Täter hatte das Feuer in der Nacht gelegt, Mutter und Tochter wurden durch die Brandgeräusche wach und mussten über das Dach des Hauses zu einem Nachbar flüchten.

Die Tat wurde in der Folge von der Staatsanwaltschaft Saarbrücken als besonders schwere Brandstiftung sowie als versuchter Mord gewertet. Im Rahmen der Ermittlungen ergab sich schließlich ein dringender Tatverdacht gegen einen 40-Jährigen aus dem Kaukasus mit Wohnsitz im Departement Meurthe-et-Moselle in Frankreich.

