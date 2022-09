Feuerwehreinsatz : Flächenbrand am Mühlenhang

Nächtlicher Flächenbrand am Mühlenhang in Fraulautern. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, bevor er sich auf größere Bereiche ausweiten konnte. Foto: Ruppenthal

Zu einem nächtlichen Flächenbrand musste die Feuerwehr Saarlouis am Wochenende ausrücken. In der Nacht zum Samstag brannte es am Fraulauterner Mühlenhang auf einer Fläche von 2000 Quadratmetern.

Weiterleiten Drucken Von Rolf Ruppenthal