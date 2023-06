Soziales und Pflege Freude für Bewohner, Mitarbeiter und Gäste

In der Cafeteria und in den schattenspendenden Zelten ließen es sich die Gäste gut gehen und genossen das bunte Programm bei sommerlichen Temperaturen. Spiel und Spaß gab es am Glücksrad, dass mit tollen Gewinnen lockte. Im Foyer verfolgten die Besucher interessiert die aufgestellten Bilderwände und Alben der letzten zehn Jahre des Senioren-Hauses. Angehörige, Bewohnerinnen und Bewohner, Gäste kamen schnell ins Gespräch und konnten sich auf den vielen Fotos erkennen. Zwischen den Musikbeiträgen hatte sich auch Mundartdichter Otto Thiel angekündigt. Mit den Gedichten „Enn Feeschfeia schunn uff da Erd“ und „Enn Seelennatzler“ brachte das Bouser Urgestein die Besucherinnen und Besucher zum Schmunzeln. Einen perfekten Abschluss bildete an diesem schönen sommerlichen Festtag der Auftritt von Gelon Doswell. Der in Wadgassen lebende Sänger spielte englische Hits der 60er und 70er und sorgte bis in die Abendstunden für die passende Stimmung.