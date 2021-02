Unfall auf der A 620 : Autofahrer schert zu früh ein und bringt Bouser (31) in Bedrängnis

Autofahrer schert zu früh ein und bringt Bouser (31) in Bedrängnis

Völklingen/Bous Gesucht wird ein silberner Kombi mit Saarbrücker Kreiskennzeichen.

Ein 31-Jähriger aus Bous ist am Samstag gegen 1.15 Uhr auf der A 620 in Höhe der Anschlussstelle Völklingen-City in einen Unfall verwickelt worden. Der unbekannte Verursacher flüchtete, meldet die Polizei.