Tennis-Saarlandmeisterschaften Ein Geschwister-Duell im Endspiel

Spiel, Satz und Sieg! Die Tennis-Saarlandmeister der Aktiven sind gekürt. Bis zum 2. Juni hatten sich die Spieler auf der Anlage des TC Schwarz-Weiß Bous spannender Duelle geliefert. Und auch der derzeit so launische Wettergott meinte es gut – bis auf einen Tag, an dem die Spiele nach Wadgassen verlegt werden musste, konnten alle Matches wie geplant stattfinden. Der Finaltag lockte dann rund 130 Zuschauer an – und denen wurde einiges geboten. Schon am Freitag hatten die Halbfinalspiele der Damen stattgefunden, bei denen sich jeweils die Schmitz-Schwestern (beide vom TuS Neunkirchen) durchgesetzt haben. Stella schaltete mit 6:3 und 6:3 Titelverteidigerin Sarah Müller (TC Limbach) aus, die an Nummer eins gesetzte Aiva siegte mit 6:2 und 6:0 gegen die Rheinland-Pfälzerin Maxine Kammerer.